اصابة منتسب في البيشمركة باطلاق نار في كركوك

اربيل (كوردستان 24)- أطلق مجهولون النار، اليوم الخميس، على مقاتل في قوات البيشمركة مما أدى الى اصابته بجروح في كركوك.

وقال والد المنتسب الى قوات البيشمركة ابراهيم روحه لكوردستان 24 "اثناء عودة ابني من واجبه في الفوج الأول التابع للواء 106 في البيشمركة تم اطلاق النار عليه واصيب في قدمه".

وتم نقل البيشمركة الجريح الى المستشفى حيث اكد والده ان وضع ابنه الصحي مستقر.

وقال الوالد لكوردستان 24 "ليست لدينا عداوات مع اي أحد، لذا لايمكننا ان نتهم أحدا".

واجرت كوردستان 24 اتصالات مع قوات الشرطة في كركوك إلا أنها لم تدل بأي تعليق وقالت ان التحقيقات لا تزال جارية ولم تنته بعد.

سوار أحمد