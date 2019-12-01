إصابة رئيس "كمال الأجسام" في حادث سير قرب أربيل

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت شرطة المرور، أن رئيس اتحاد كمال الأجسام أصيب بجروح في حادث سير وقع قرب أربيل يوم الجمعة.

وانقلبت سيارة برهان علي جمعة بينما كان بداخلها ستة من أفراد أسرته عندما فقد السيطرة عليها في خضم طقس ممطر.

ووقع الحادث على طريق كويسنجق – أربيل وتحديداً قرب قرية سماق.

وبحسب بيان لمديرية مرور كويسنجق فان رئيس اتحاد كمال الأجسام وافرا داسرته أصيبوا جميعاً بجروح ونقلوا الى المستشفى لإسعافهم.

وفي العام الماضي، لقي نحو 600 شخص مصرعه في حوادث السيارات في جميع أنحاء إقليم كوردستان، وفقًا لإحصاءات شرطة المرور.

وكثيراً ما تقع حوادث سير في مدن إقليم كوردستان لاسيما أربيل بسبب عدم التزام سائقي المركبات بالسرعات المحددة وبإجراءات السلامة المرورية.