كوردستان تترقب جلسة الاربعاء.. حكومة ائتلافية بقيادة جديدة

اربيل (كوردستان 24)- من المزمع أن يجتمع برلمان كوردستان بعد غد الاربعاء للمصادقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني.

ودعت رئاسة البرلمان النواب لحضور الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحاً للتصويت على اللائحة المقترحة لمرشحي الحقائب الوزارية والهيئات في الحكومة الجديدة.

وخلال الجلسة، سيؤدي رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني اليمين القانونية بالإضافة الى وزرائه في حال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان عليهم.

وقال برلمان الاقليم في بيان إن الجلسة تتضمن عرض الخطوط العامة لبرنامج التشكيلة الوزارية التاسعة من قبل رئيس وزراء اقليم كوردستان.

وتم تكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة في 12 من الشهر الماضي على أن ينتهي الموعد القانوني في 12 من الشهر الجاري.

وسبق أن قال رئيس الوزراء المكلف إن حكومته ستكون "قوية" مشيراً الى أنه سيعرضها على البرلمان لإقرارها قبل انقضاء الموعد القانوني.

وأُجريت الانتخابات التشريعية في اقليم كوردستان في 30 من ايلول سبتمبر 2018. وفاز الحزب الديمقراطي بالمرتبة الاولى بحصوله على 45 مقعداً فيما حل الاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بواقع 21 مقعداً اما حركة التغيير (كوران) فقد حصلت على المرتبة الثالثة بـ12 مقعداً.

واتفقت الأحزاب الثلاثة على المشاركة في حكومة ائتلافية إلى جانب الأقليات في ظل معارضة ضعيفة.