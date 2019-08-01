الادارة الذاتية توضح بشأن عمل كوردستان 24 في اراضيها

اربيل (كوردستان 24)- قالت الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا، الثلاثاء، انه لم يصدر قرار نهائي بخصوص قناة كردستان 24، مشيرة الى ان النقاشات لا تزال مستمرة حول وضعها.

ومنذ اكثر من شهر حظرت الادارة الذاتية عمل كوردستان 24 في مناطقها فيما قالت ادارة الفضائية ان الحظر كان بدون سبب مبرر وان كافة محاولاتها للعودة الى العمل بالفشل ولم تثمر عن اي نتائج مثمرة.

وقالت الادارة في بيان "سعت الادارة الذاتية و منذ تأسيسها الى خلق المناخ الديمقراطي لكافة الوسائل الإعلامية المسموعة و المكتوبة و المرئية المحلية والاقليمية و الدولية لممارسة دورها في نقل صورة حقيقة عن ما يجري على أرض الواقع بغض النظر على ارتباطاتها و معاييرها في نشر الخبر" .

وتابعت "إننا في المكتب الإعلامي للإدارة الذاتية في الوقت الذي نؤكد بأنه لم يصدر أي قرار بشكل نهائي بخصوص قناة كوردستان 24 في شمال وشرق سوريا وإن النقاش لا زال مستمراً حول وضعها نرفض بشكل قاطع كل ما يتم تداوله حول اغلاق مكتب القناة".

واصدرت مؤسسة (كوردستان 24) للأبحاث والإعلام يوم الاثنين، بياناً بشأن حظر عملها في غرب كوردستان اشارت فيه الى انها قررت اغلاق مكتبها في روجافا للاحتجاج على "القرار السياسي" الذي اتخذته السلطات هناك.

وتعمل كوردستان 24 في غرب كوردستان منذ عام 2015، حيث تواجدت بفعالية خلال احتلال عفرين وتحرير منبج وغيرها وتمكنت من ايصال صوت مواطني روج افا لمراكز القرار في العالم.

سوار أحمد