مسرور بارزاني: الفساد يدمر اقتصادنا ولن أقبل به

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن الفساد يعد احد الأسباب المدمرة للاقتصاد، وأشار الى انه لن يقبل أن يمارسه أي فرد أو جماعة في الإقليم.

وكتب رئيس الحكومة ذلك على حسابه في تويتر يوم أمس بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، مقتبساً جزءاً من خطابه التلفزيوني الأخير.

وفي خطابه الذي القاه بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته، قال بارزاني إن الكثير من الإنجازات قد تحقق بالفعل بما في ذلك برنامج الإصلاح.

Corruption damages our economy and undermines people's belief in our region. On anti-corruption day I want to reiterate my message from the 100 days speech: I will not accept corruption from any individual or group. #UnitedAgainstCorruption #StrongerKurdistan pic.twitter.com/6desfEkmhP