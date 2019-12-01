کوردستان

مسرور بارزاني: الفساد يدمر اقتصادنا ولن أقبل به من أي فرد

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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مسرور بارزاني: الفساد يدمر اقتصادنا ولن أقبل به
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني – صورة: حكومة الإقليم
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أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن الفساد يعد احد الأسباب المدمرة للاقتصاد، وأشار الى انه لن يقبل أن يمارسه أي فرد أو جماعة في الإقليم.

وكتب رئيس الحكومة ذلك على حسابه في تويتر يوم أمس بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، مقتبساً جزءاً من خطابه التلفزيوني الأخير.

وفي خطابه الذي القاه بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته، قال بارزاني إن الكثير من الإنجازات قد تحقق بالفعل بما في ذلك برنامج الإصلاح.

وقال بارزاني إن "الفساد يدمر اقتصادنا ويزعزع ثقة الناس بمنطقتنا".

وأضاف أنه في اليوم الدولي لمكافحة الفساد "أود أن أكرر رسالتي من خطاب المئة يوم: لن أقبل بالفساد من أي فرد أو جهة".

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