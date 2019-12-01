نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة ممثل كوردي

أربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني برقية تعزية بوفاة الفنان والممثل ديار آسو عمر.

وجاء في نص الرسالة:

بأسى بالغ تلقيت نبأ وفاة الفنان والممثل المعروف ديار آسو عمر.

ابعث بتعازي الحارة الى عائلة المرحوم، الی ذويه واصدقاءه ، والى الفنانين ومحبي الفن في السليمانية وكوردستان، اشاركهم الاسى والاحزان. اسأل الله تعالى ان يلهم الصبر والسلوان للجميع وان يسكن المرحوم فسيح جناته.

وتوفي الممثل والمسرحي الكوردي ديار آسو عمر يوم الاثنين، في احد مستشفيات مدينة السليمانية باقليم كوردستان عن عمر ناهز 56 عاما.

وشارك في العديد من الافلام والمسلسلات في اقليم كوردستان، ولعب دورا كبيرا في تطوير الفن الكوردي.

واسو عمر من مواليد 1963 كان والده معلما، هاجرت عائلته من منطقة بنجوين الى مدينة السليمانية عام 1946، حيث قضى حياته هناك.

سوار احمد