غوتيرش لنيجيرفان بارزاني: الاسراع بتشكيل الحكومة يعزز الانتصار على داعش

اربيل (كوردستان 24)- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ان الاسراع في تشكيل حكومة اقليم كوردستان سيعزز الانتصارات على تنظيم داعش.

وجاء حديث غوتيرش، اليوم الخميس، في برقية تهنئة الى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بمناسبة انتخابه رئيساً للإقليم.

وفي أواخر الشهر الماضي، انتخب برلمان اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم وبعد نحو اسبوعين ادى اليمين القانونية ليشغل بذلك المنصب الذي بقي شاغراً منذ اواخر عام 2017.

وقال غوتيرش "لا ينتابني شك في ان حكمتكم وخبرتكم وقيادتكم ستكون ذات قيمة كبرى في حل العقبات التي يواجهها الإقليم".

واشار الى ان "الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كوردستان سيؤدي إلى توطيد النجاحات التي تحققت بعد الانتصار على داعش في ميادين القتال، والذي تحقق فقط نتيجة تضحيات مواطني العراق الشجعان من جميع المكونات".

وبين ان "ظروف مابعد داعش اتاحت الفرصة لحل كافة الخلافات بين اربيل وبغداد ضمن اطار الدستور العراقي.

وقبل يومين، اختار البرلمان مسرور بارزاني رئيساً للحكومة وبعد مضي 24 ساعة تم تكليفه من قبل الرئيس لتشكيل الحكومة على أن يعرضها على المجلس التشريعي في غضون 30 يوماً للمصادقة عليها.

ويقول رئيس الوزراء المكلف إنه سيعمل على تشكيل الحكومة في موعدها.

ولفتت التطورات السريعة في اقليم كوردستان أنظار العالم لاسيما من عواصم عالمية ومنها واشنطن ولندن، وكذلك عواصم عربية واقليمية.

سوار أحمد