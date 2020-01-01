"التعديلات الدستورية" تتسلم 274 مقترحاً عبر البوابة الإلكترونية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت لجنة التعديلات الدستورية في العراق، عن استلامها نحو 274 مقترحاً عبر البوابة الإلكترونية.

ولجنة التعديلات الدستورية هي لجنة مؤقتة شكلها البرلمان لإجراء مقترحات التعديلات الدستورية وعقدت أول اجتماع لها قبل في تشرين الثاني نوفمبر 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن نائب رئيس اللجنة يوسف محمد صادق قوله إن "274 مقترحاً اُستلم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باستقبال آراء ومقترحات كل شرائح المجتمع العراقي بشأن التعديلات الدستورية باستثناء المقترحات المقدمة من الكتل السياسية والأكاديميين".

وأضاف في تصريحه الذي نشرته الوكالة يوم امس، أن "اللجنة ومنذ انطلاق أعمالها تعمل على أخذ آراء أكبر شريحة في المجتمع بشأن التعديلات".

وأشار صادق الى أن "اللجنة تناقش في اجتماعاتها الآراء المقترحة، فضلا عن مراجعة المواد الدستورية التي يجب تعديلها". ولم يخض في التفاصيل.

وسبق أن استضافت لجنة التعديلات الدستورية وفداً من الأمم المتحدة ضم خبراء ومختصين في مجال كتابة الدستور، ودعم البعثة الأممية للعراق في إجراء التعديلات الدستورية.

وتم تشكيل اللجنة بعد ضغوط من الاحتجاجات المستمرة منذ اكثر من شهرين للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية ورحيل النخبة السياسية المهيمنة على السلطة.