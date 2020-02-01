مطار أربيل يعيد ثلاثة صينيين بسبب مخاوف من كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مطار أربيل الدولي السبت عن إعادة ثلاثة مسافرين صينيين تطبيقاً لقرار المنع المؤقت لدخول الصينيين الى إقليم كوردستان بسبب مخاوف من فيروس كورونا.
وقرر إقليم كوردستان حظر دخول المسافرين من الصين عبر المطارات والمعابر البرية الى أراضيه بسبب تفشي كورونا.
وقال مدير قسم الجوازات في مطار أربيل رزكار أفندي لكوردستان 24 "أعدنا اليوم ثلاثة مسافرين صينيين بناء على التوجيهات الأخيرة بخصوص المخاوف من انتشار كورونا".
وأضاف أن المطار سيمنع دخول الصينين وكل مسافر زار الصين قبل نحو أسبوعين. ووصل الصينيون الثلاثة عبر ترانزيت من مطار الإمارات العربية المتحدة.
ولم يسجل إقليم كوردستان أي حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة العراقية عدم تسجيلها أي إصابة.
ونشرت مطارات البلاد بما في ذلك مطارا أربيل والسليمانية فرقاً طبية لفحص المسافرين القادمين من الدول الأخرى. وتم اتخاذ إجراءات في المعابر الحدودية.
ونصحت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان مواطني الإقليم بعدم السفر الى الصين في الوقت الراهن بعد انتشار الفيروس على نحو مطرد.
وتوفي حتى الآن 259 شخصاً فيما أصيب أكثر من 11 ألفاً بالفيروس في الصين. وتم تسجيل إصابات في 26 بلداً من بينها الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية.
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