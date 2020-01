واشنطن تنفي وثيقة نشرها إعلام عراقي عن "قتلى عين الأسد"

أربيل (كوردستان 24)- نفت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس أن تكون وزارة الدفاع (البنتاغون) قد أصدرت أي وثيقة تتحدث عن سقوط قتلى في صفوف الجيش الأمريكي بقاعدة عين الأسد غربي العراق.

وقبل نحو أسبوع، شنت إيران هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد رداً على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية ببغداد.

وفي بادئ الأمر، قال الإعلام الإيراني الرسمي إن الضربة الإيرانية أوقعت "عشرات القتلى في صفوف الأمريكيين" لكنه تراجع لاحقاً وأشار الى أن الهجوم تجنب إيقاع خسائر بشرية.

وبعد أيام من وقوع الضربة، نشرت وسائل إعلام عراقية مؤيدة لإيران، وثيقة منسوبة لقسم حرية المعلومات بوزارة الدفاع زعمت سقوط 139 قتيلاً في قاعدة عين الأسد.

وحملت الوثيقة توقيع رئيس القسم جيمس هوغان.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاجينز لكوردستان 24 إن الوثيقة "مزيفة".

وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي بيني ثومسون على حسابه في تويتر إن مكتبه لم يتسلم مثل هذه الوثيقة.

My office has not received a letter from the Dept. of Defense. Nor have I written the Dept. of Defense on this topic. The letter online is fake.