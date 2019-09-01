"قصف مجهول" يستهدف "مواقع ايرانية" في البوكمال السورية

اربيل (كوردستان 24)- ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء أن طائرات مجهولة شنت ضربات على مواقع ومراكز إيرانية في مدينة البوكمال عند الحدود السورية العراقية.

وهذا ثاني قصف تتعرض له المنطقة في ثمانية ايام. واستهدف الهجوم الأول قاعدة لقوات ايرانية وفصائل عراقية في منطقة البوكمال على الحدود بين سوريا والعراق.

وتقع البوكمال شرقي سوريا على الحدود مع العراق. وسبق ان استهدف قصف مجهول فصائل شيعية في بلدة القائم العراقية المجاورة.

وقال المرصد السوري على موقعه الالكتروني إن القصف استهدف "مواقع ومراكز للقوات الإيرانية" وحلفائها في منطقة السوق الحرة بقرية الهري في ريف مدينة البوكمال عند الحدود السورية - العراقية.

وذكر شهود لكوردستان 24 أن السكان في بلدة القائم العراقية الملاصقة للحدود سمعوا دوي سلسلة انفجارات عند منتصف الليل.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن فصائل مدعومة من ايران تعرضت لقصف جوي مساء يوم الاثنين، وأشارت الى ان القصف وقع على الحدود العراقية السورية.

وكانت تقارير صحفية غربية ذكرت في وقت سابق أن ايران تسعى لبناء قاعدة عسكرية "سرية" على الحدود العراقية السورية.