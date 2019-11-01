"إقالة أم استقالة"؟.. غموض وتضارب والمرعيد يؤكد: باقون

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر محلي، الثلاثاء إن مجلس محافظة نينوى وافق على استقالة المحافظ منصور المرعيد بعد نحو نصف عام على توليه منصبه، إلا أن مصادر أخرى قالت إن التحرك "غير قانوني".

وانتخب المرعيد محافظاً لنينوى في منتصف أيار مايو 2019 خلفاً للمحافظ المقال نوفل العاكوب في أعقاب كارثة غرق عبارة تقل عشرات الأشخاص.

وقال المصدر المحلي لكوردستان 24 إن مجلس محافظة نينوى عقد جلسته اليوم وتم خلالها "التصويت على قبول استقالة السيد المرعيد".

ولم يخض المصدر في المزيد من التفاصيل.

إقرأ ايضاً: بارزاني يعلن دعمه لإدارة نينوى ويؤكد على ضرورة التنسيق مع كوردستان

لكن المتحدث باسم المرعيد قال إن "إقالة" المحافظ غير قانونية، مشيراً الى أن البرلمان قرر تجميد العمل بمجالس المحافظات.

وتابع "مجلس المحافظة المنحل فاقد للشرعية ولا يمكن التعامل معه إطلاقا".

لاحقاً وقال المرعيد في مؤتمر صحفي إنه مستمر في عمله، متوعداً من وصفهم "بالفاسدين" بالملاحقة القانونية.

ومضى يقول "أنفي نفياً قاطعاً تقديم استقالتي الى مجلس المحافظة.. هذا المجلس منحل اساساً".

وعندما سئل حول ما إذا كان مجلس المحافظ قد اقاله، قال المرعيد إن مجلس الوزراء ابلغه بالاستمرار في مهامه.

وأفادت الأنباء بأن مجلس محافظة نينوى قرر تكليف النائب الأول للمحافظ سيروان روزبياني لإدارة المهام لحين انتخاب محافظ جديد.