"قالوا إنك تسهر معها".. شانون يتغزل بـ"جميلة العراق"

أربيل (كوردستان 24)- تغنى السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون بالعاصمة العراقية بغداد مستعيناً بواحدة من أشهر قصائد الشاعر كريم العراقي.

وتلا شانون القصيدة، التي غنّاها الفنان العراقي كاظم الساهر، في تسجيل مصور نشره على حسابه في تويتر في اليوم العالمي للغة العربية.

وأدى الدبلوماسي الكندي القصيدة التي تحمل عنوان (كثر الحديث) بلغة متقنة وسرعان ما تفاعل معها المغردون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وخارجه.

ورد الشاعر كريم العراقي على أداء شانون بالقول "والله أضفت جمالية للقصيدة".

ومنذ أن تولى منصبه سفيراً لكندا في العراق، قام شانون بسلسلة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي كثيراً ما حظيت بترحيب العراقيين.