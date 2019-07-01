رئيس إقليم كوردستان يبرق معزيا العاهل السعودي

اربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، برقية تعزية الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود.

وجاء في نص الرسالة "ببالغ الحزن والأسى تلقیت نبأ وفاة صاحب السمو الملکي الأمير بندر بن عبدالعزیز آل سعود رحمە اللە، وانني إذ اشاطركم ألمكم وحزنکم بھذا المصاب الجلل، أتقدم الی جلالتکم والی الاسرة الکریمة والشعب السعودي الشقیق بخالص التعازي وصادق المواساة، أسأل الله عز وجل أن یمن علی المغفور له بالرحمة والرضوان ویسکنه فسیح جناته، ویلهمکم الصبر والسلوان".

سوار أحمد