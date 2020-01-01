روسيا تعتبر اغتيال قاسم سليماني "خطوة متهورة"

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة إن اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بضربة صاروخية أمريكية "خطوة متهورة".

وقتل سليماني الى جانب مستشاره العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارته على طريق مطار بغداد.

ونقلت الخدمة العربية لقناة (آر.تي) الروسية عن مصدر في الخارجية قوله إن اغتيال سليماني سيؤدي الى تصعيد حدة التوتر في المنطقة بأسرها.

وأضاف "سليماني كان يخدم بإخلاص قضية الدفاع عن مصالح إيران الوطنية".

وتابع "نعرب عن أخلص التعازي للشعب الإيراني".