وزير خارجية المانيا يصل بغداد في زيارة تشمل كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية الالماني هايكو ماس الى بغداد السبت في اطار زيارة رسمية تشمل اقليم كوردستان.

وقال مصدر حكومي إن ماس التقى فور وصوله مع نظيره العراقي محمد الحكيم.

ومن المقرر ان يجري ماس محادثات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن الجانبين سيبحثان التوتر الامريكي الايراني.

يأتي هذا في وقت قال فيه مسؤولون عراقيون إن واشنطن وطهران تخططان لعقد اتفاق يتم بموجبه تبادل النفط مقابل البضائع على ان تكون احدى الدول الاوروبية كمشتر رئيسي للنفط.