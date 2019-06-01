قوات الأمن العراقية تعتقل مؤسس داعش في الراشدية

اربيل (كوردستان 24)- اعتقلت القوات الامنية العراقية مؤسس داعش ناحية الراشدية شمالي العاصمة بغداد.

وأفاد بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية بأنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة المستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ١٩ من القاء القبض على احد الارهابيين الخطرين في ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى".

وبحسب البيان فإن "هذا الارهابي قام بتأسيس داعش الارهابي في ناحية الراشدية شمالي بغداد وبعد متابعته من قبل رجال الاستخبارات العسكرية اضطر للهرب الى ديالى حيث تم تكليفة بقيادة احدى التنظيمات الارهابية فيها وهو ما دفع رجال الاستخبارات العسكرية الى استدراجة لكمين محكم والقبض عليه".

ولفت البيان الى أن المعتقل "ينحدر من عائلة ارهابية حيث ما زالت والدته وشقيقتها تقبعان في احدى السجون وفق المادة ٤ أرهاب، فيما هرب والده واشقائه لاحدى دول الجوار وهو ايضا من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".