تفجيران يوقعان جرحى بينهم شرطيان في ديالى

اربيل (كوردستان 24)- افاد مصدر بالشرطة المحلية بأن انفجارين وقعا في جلولاء بمحافظة ديالى مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

وقال المصدر لكوردستان 24، طالباً عدم نشر اسمه، إن التفجيرين نفذا بعبوتين ناسفتين في حي التجنيد وأعقب ذلك هجوم بقذائف الهاون.

وأضاف أن من بين الجرحى شرطيين اثنين.

وأشار الى ان قوات الأمن هرعت لمكان الحادث وتم نقل المصابين الى المستشفيات القريبة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد شهدت في السابق هجمات مماثلة تبناها تنظيم داعش.

وتبسط القوات العراقية سيطرتها على جلولاء منذ تشرين الاول اكتوبر 2017 شأنها شأن باقي المناطق المتنازع عليها، في أعقاب استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان.