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بالصور | أئمة كوردستان يقومون بجولات سياحية دينية بالقاهرة الكبرى

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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بالصور | "القاهرة الكبرى" تستضيف أئمة كوردستان
أئمة كوردستان يقومون بجولات سياحية دينية بالقاهرة الكبرى - صورة: موقع اليوم السابع المصري
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أربيل (كوردستان 24)- قامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بترتيب زيارة سياحية دينية لأئمة إقليم كوردستان للتعرف على بعض المساجد وأضرحة الأولياء، ومنها زيارة مسجد ومقام الإمام الشافعي والليث بن سعد وابن حجر العسقلاني وغيرهم.

وتأتي الجولة ضمن فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لأئمة إقليم كوردستان التي تعالج أبرز القضايا التي تخص المجتمع الكوردى، وخاصة قضايا مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على نشر رسالة الأزهر الشريف، بحسب ما نقل موقع اليوم السابع.

وأشاد الوفد الكوردي بالتنظيم الرائع للزيارات السياحية منذ بداية الدورة التدريبية، كما قام أحد المشاركين بالدورة التدريبية بتسجيل كلمة عند مقام الإمام الشافعي، أثنى فيها على أئمة أهل العلم الوسطي وأصحاب الفكر المستنير، مهدياً شكره لشيخ الأزهر.





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