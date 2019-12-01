بالصور | "القاهرة الكبرى" تستضيف أئمة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بترتيب زيارة سياحية دينية لأئمة إقليم كوردستان للتعرف على بعض المساجد وأضرحة الأولياء، ومنها زيارة مسجد ومقام الإمام الشافعي والليث بن سعد وابن حجر العسقلاني وغيرهم.

وتأتي الجولة ضمن فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لأئمة إقليم كوردستان التي تعالج أبرز القضايا التي تخص المجتمع الكوردى، وخاصة قضايا مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على نشر رسالة الأزهر الشريف، بحسب ما نقل موقع اليوم السابع.