اعتقال 3 عناصر لداعش في الانبار

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الاعلام الامني، عن اعتقال 3 عناصر من تنظيم داعش والعثور على كدسين للعتاد خلال عملية استباقية في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان ان "قطعات قيادة عمليات الانبار، نفذت عملية استباقية في صحراء الرطبة وادي الكعرة وقضاء عامرية الصمود ومن 5 محاور".

وتابع البيان ان "العملية أسفرت عن العثور على كدسين للعتاد والعبوات الناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي يحتويان على 83 قذيفة مدفع و96 قنبرة هاون و12 كبسولة وحشوات وصمامات وعبوة ناسفة".

واضافت الخلية "كما القت القبض على 3 ارهابيين من المطلوبين".

واوضح البيان انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا، فيما اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الاجراءات القانونية".