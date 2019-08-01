القاء القبض على داعشي "خرب اثار الموصل"

اربيل (كوردستان 24)- القت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على احد عناصر داعش والمتهم بتخريب الآثار بمدينة الموصل.

وافاد بيان للداخلية بأنه تم "القاء القبض على احد عناصر داعش الارهابية والذي جاء باعترافاته بقيامه بتهديم وتخريب الاثار الموجودة في متحف الموصل".

واكد البيان ان المتهم ظهر في احد اصدارات داعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل وهو يحمل بيده مطرقة حديدية ويقوم بهدم وتخريب التماثيل الأثرية الموجودة في متحف الموصل

وتم القبض عليه في منطقة ( حي تل الرمان ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

سوار أحمد