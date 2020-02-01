قيادي في "الكوردي": قوى دولية وراء فتح مكاتبنا بروج افا

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في المجلس الوطني الكوردي فيصل يوسف فتح المجلس لمكاتبه جاء بعد لقاء مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وبرغبة من قوى دولية.

وقرر المجلس الوطني الكوردي، يوم امس الاحد، اعادة فتح مكاتبه في مناطق الادارة الذاتية.

واعتبر المجلس هذه الخطوة "استجابة للنداءات التي تطلق حول وحدة الموقف الكوردي وكبادرة حسن نية".

وقال يوسف لكوردستان 24 "منذ اليوم سنبدأ نشاطنا السياسي بشكل عملي في كافة مناطق غرب كوردستان".

واكد يوسف انها ليست الخطوة الاخيرة ولا الوحيدة بل هي الاولى نحو بناء الثقة بين الطرفين الكورديين المتخاصمين.

واشار يوسف الى ان هذه الخطوة جاءت بعد لقاء "مع الاخ مظلوم عبدي وبرغبة من قوى دولية".

تحرير سوار احمد

عن تقرير لزردشت حمي