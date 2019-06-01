هايكو ماس: المانيا ستبقى شريكا موثوقا لكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاحد، ان بلاده ستبقى في المستقبل شريكاً موثوقاً مع إقليم كوردستان.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة تلقاها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني من هايكو ماس،بمناسبة تسلمه مهامه كرئيس للاقليم.

وتم تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيسا لكوردستان قبل نحو اسبوع في مراسم رسمية حضرتها مئات الشخصيات السياسية والدبلوماسية من الداخل والخارج.

وقال ماس ان "انتخابكم وتشكيل الحكومة الجديدة، شرطان مهمان لتعميق التعاون والعمل المشترك بين أربيل وبغداد، وخاصة في المجال الأمني، وكذلك للتغلب على التحديات الحالية لإقليم كوردستان".

وأكد ماس ان "بلاده ستبقى في المستقبل شريكاً موثوقاً مع إقليم كوردستان العراق وجمهورية العراق".