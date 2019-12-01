"الكوردي" يرحب ببيان الإدارة و"مسلم" يوجه طلبا لكوردستان

وتابعت يوسف ان "وحدة الصف الكوردي ستجعل موقفنا اقوى سواء امام المعارضة او النظام وحتى في المحافل الدولية، ومن دون شك فإن تقارب القوى الكوردية ووحدة الصف مطلب لكل الشعب الكوردي".

ومنذ بدء الاحتجاجات في سوريا وسيطرة الادارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، برزت خصومة سياسية بينها وبين المجلس الكوردي.

وقال القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم لكوردستان 24 "وحدة الصف الكوردي كانت دائما مطلبنا، ونامل من قيادة اقليم كوردستان ان تلعب دورا اكبر في هذا التقارب وجهودها بالطبع مشكورة".