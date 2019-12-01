"الكوردي" يرحب ببيان الإدارة و"مسلم" يوجه طلبا لكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- رحبت القيادية في المجلس الوطني الكوردي فصلة يوسف ببيان للإدارة الذاتية، فيما طالب القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم حكومة اقليم كوردستان بلعب دور اكبر في وحدة الصف الكوردي.
واستجابة لمبادرة اطلقها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني لتوحيد الصف الكوردي، دعت الادارة الذاتية احزاب المجلس الوطني لفتح مكاتبها ومزاولة عملها السياسي، كما تعهدت باطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وقالت فصلة يوسف لكوردستان 24 "نأمل أن يتم تطبيق وعود الإدارة على ارض الواقع في اسرع الوقت، وأن تصبح خطوة على طريق وحدة الصف الكوردي".
وتابعت يوسف ان "وحدة الصف الكوردي ستجعل موقفنا اقوى سواء امام المعارضة او النظام وحتى في المحافل الدولية، ومن دون شك فإن تقارب القوى الكوردية ووحدة الصف مطلب لكل الشعب الكوردي".
ومنذ بدء الاحتجاجات في سوريا وسيطرة الادارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، برزت خصومة سياسية بينها وبين المجلس الكوردي.
وقال القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم لكوردستان 24 "وحدة الصف الكوردي كانت دائما مطلبنا، ونامل من قيادة اقليم كوردستان ان تلعب دورا اكبر في هذا التقارب وجهودها بالطبع مشكورة".
وجرى توقيع عدة اتفاقات بين المجلس الكوردي والادارة الذاتية خلال السنوات السابقة إلا انها لم تنجح وسط اتهامات متبادلة بالتنصل من تنفيذ الاتفاقات.
ويقول مراقبون ان هذه المبادرة لديها فرصة كبيرة في النجاح، لا سيما ان هناك رغبة دولية ودفعا باتجاه توحيد الموقف الكوردي.
تحرير سوار احمد
عن تقرير لأكرم صالح
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