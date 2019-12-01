أربيل (كوردستان 24)- عمدت منظمة بارزاني الخيرية الى جلب عشرات الاطفال اللاجئين من الكورد السوريين الى مضمار الخيل في اربيل، بهدف ادخال السعادة الى قلوبهم.

وقامت بارزاني الخيرية بالتنسيق مع عدد من المنظمات الانسانية باحضار 130 طفلا من الكورد السوريين في مخيم بردرش، ليمتطوا الخيل في مضمار الخيل في مدينة اربيل.

وقال احد العاملين في مؤسسة بارزاني الخيرية لكوردستان 24 ان "هذه الطريقة اسلوب جديد، وهي خطوة تهدف لإدخال الفرحة الى قلوب الاطفال".

واكد انه سيتم دعوة كافة الاطفال الى طعام الغداء، ثم القيام بجولة في العاصمة اربيل قبل اعادتهم الى ذويهم في المخيم.

تحرير سوار احمد

عن تقرير لزردشت حمي