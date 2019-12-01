" كورنيت ضد الملاجئ" يطيح بـ 8 دواعش في قرجوخ

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت القوات الامنية، اليوم الاحد، من قتل 8 من عناصر تنظيم داعش في جبل قرجوخ.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان "انه ومن خلال المراقبة والرصد بالكاميرات الحرارية ومفرزة الكورنيت التابعة الى فوج مقاتلة الدروع قيادة فرقة المشاة الرابعة عشرة، تم رصد مجموعة من الدواعش يستقلون دراجات نارية داخل مضافة في جبل قرة جوغ".

وتابع البيان ان "مجموعة الدواعش كانوا يرومون الهجوم على احد نقاط الفوج الماسكة خط الصد باتجاه الجبل، مشيرة الى انه، تم معالجة الهدف وقتل (8) دواعش بصاروخ كورنيت ضد الملاجئ".

واشار البيان الى ان العملية جرت بإشراف مباشر من قائد الفرقة العميد درع الركن كامل صالح العيثاوي، الذي حث المقاتلين على بذل المزيد من الجهود لمسك خط الصد باتجاه سلسة جبال قره جوغ.