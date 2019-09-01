حصيلة تفجير ديار بكر ترتفع واردوغان يتوعد

اربيل (كوردستان 24)- ذكرت السلطات التركية الجمعة أن حصيلة قتلى التفجير الذي وقع في ديار بكر ارتفعت الى سبعة قتلى وعشرة جرحى.

ووقع الانفجار، الذي نُفذ بعبوة ناسفة، مساء أمس الخميس في منطقة قولب في ديار بكر ذات الاغلبية الكوردية جنوب شرقي تركيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مكتب حاكم ديار بكر وجه اصابع الاتهام الى حزب العمال الكوردستاني، الذي يخوض صراعا مع انقرة منذ عقود.

وقال بيان اصدره مكتب حاكم ديار بكر إن الانفجار وقع أثناء مرور مركبة تقل قرويين مشيرا الى أن الحصيلة ارتفعت الى سبعة قتلى وعشرة مصابين.

وأعلنت السلطات في بادئ الأمر مقتل اربعة اشخاص وإصابة 13 آخرين.

وبحسب مراسل كوردستان 24 في ديار بكر، فان ثلاثة من الجرحى كانت اصابتهم حرجة جدا وأنهم توفوا في مستشفى المدينة لاحقاً.

ووقع الانفجار في طريق ريفي في منطقة قولب حيث كانت السيارة تتجه الى موقع لجمع الحطب، وفق ما افادت وكالة الاناضول الرسمية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السلطات التركية ستعمل على شحذ كافة الجهود لملاحقة مرتكبي الهجوم.

وذكرت وسائل اعلام تركية أن اردوغان سيعمل شخصيا على متابعة التحقيقات.