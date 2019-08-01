استمرار توافد السياح وكوردستان تقدم التسهيلات اللازمة

ويزور العراقيون اقليم كوردستان بحافلات تابعة لشركات سياحية لكن الملفت في الأمر بحسب هيئة السياحة للاقليم ان هذا العام شهد توافد اعداد كبيرة من السائحين بسياراتهم الخاصة.

ويقصد الزوار مصايف ومنتجعات شقلاوة ومصيف صلاح الدين وزاخو والسليمانية ودهوك.

وقالت هيئة السياحة في وقت سابق لكوردستان انها نسقت مع القوى الامنية للتأمين على السياح وتوفير الأمن والراحة لهم.

وقالت حكومة اقليم كوردستان إنها ستتخذ اقصى درجات التسهيل لاجتذاب المزيد من السياح وخصوصاً من باقي المدن العراقية ومن دول الجوار.

ومع تحسن العلاقات بين اربيل وبغداد، تشهد مدن الاقليم انتعاشة في قطاع السياحة الذي تضرر في السنوات التي تلت استيلاء على داعش على ثلثي مساحة العراق عام 2014.