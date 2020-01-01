برلمان كوردستان يستأنف جلسة "الإصلاح" و"مناسبات التركمان"

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد برلمان إقليم كوردستان في وقت لاحق من اليوم الأحد جلسة للتصويت على القراءة الثانية لمشروع قانون الإصلاح حول التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات.

وصادقت حكومة إقليم كوردستان نهاية العام الماضي في جلسة عقدتها برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني على مشروع القانون وأرسلته الى البرلمان ليمنحه الأخير صفة مستعجلة لغرض الإسراع في تشريعه.

ويتركز المشروع على إدخال إصلاحات في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة في الإقليم.

وبحسب بيان لرئاسة البرلمان جدول أعمال الجلسة سيتضمن ايضاً التصويت على مشروعي قانون أحدهما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والآخر يخص مقترح قرار للأيام والمناسبات الرسمية للمكون التركماني.

ت: ي ع