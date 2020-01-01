ترامب يلزم نفسه بتعهد إزاء فئة من العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن ترحيل بعض العراقيين المسيحيين الذين سعت إدارته لإعادتهم لبلدهم في وقت مبكر من رئاسته.

وخلال كلمة له بولاية ميشيغان حيث الجالية العراقية، قال ترامب إن إدارته ستقدم "تمديدا" للمهاجرين العراقيين من الكلدان الكاثوليك.

وتابع "سنتأكد من أننا نقوم بكل شيء في استطاعتنا لإبعاد الأشخاص الذين أحسنوا إلى هذا البلد عن طريق الأذى" مشيراً الى ان إدارته ستمنح من يحتاج تمديدا للبقاء في الولايات المتحدة.

هذا ويسعى ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات تشرين الثاني نوفمبر وقد تكون ميشيغان التي فاز بها بصعوبة في 2016 ساحة منافسة شديدة خلال الحملة الانتخابية.

وأطلق ترامب حملة موسعة على الهجرة بعد توليه السلطة شملت إلقاء القبض على عراقيين مسيحيين يحملون أوامر ترحيل بمنطقة ديترويت بعضهم عاش بالولايات المتحدة لعقود.

وكانت سلطات الهجرة قد امتنعت في السابق عن ترحيل المهاجرين العراقيين لأن الحكومة العراقية كانت سترفض استقبالهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وفي عام 2017، وافق العراق على قبول المرحلين في إطار اتفاق لرفع اسمه من قائمة حظر السفر التي فرضتها إدارة ترامب.