الولايات المتحدة تحظر تسليم طائرات أف 35 لتركيا

أربيل (كوردستان 24)- حظرت ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية التي وافق عليها الكونغرس الليلة الماضية، نقل وبيع طائرات من طراز F-35 إلى تركيا، كما جاء في نص وثيقة الميزانية المنشورة.

ووافقت لجنتا الشؤون العسكرية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين على طرح الميزانية العسكرية لعام 2020 للتصويت.

وأقرت لجان التسليح في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين ميزانية الدفاع لعام 2020 قبل عرضها على جلسة عامة للتصويت الذي يفترض أن يكون شكليا بعد توافق الحزبين عليها. وبعد التصويت عليها سيتم تحويل هذه الوثيقة إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع كي تصبح قانونا ملزما.

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا وشراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، مهددة بإلغاء صفقة مقاتلات "إف-35" لتركيا في حال رفضت الأخيرة التجاوب مع المطلب الأمريكي.

ورفضت تركيا التخلي عن صفقة شراء منظومات "إس-400" الروسية.