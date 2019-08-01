سبع منظمات حقوقية تندد بحظر عمل كوردستان 24 في روج افا

اربيل (كوردستان 24)- نددت منظمات حقوقية ومدنية بحظر عمل فضائية كوردستان 24 في غرب كوردستان "شمال سوريا".

واصدرت سبع منظمات حقوقية ومدنية بيانا قالت فيه "تلقينا في المنظمات الحقوقية والمدنية ببالغ القلق نبأ اقدام سلطات الادارة الذاتية في شمال شرق سوريا على سحب ترخيص العمل في مناطق الادارة الذاتية لقناة كوردستان 24 الفضائية منذ مايقارب من شهر".

وتابع "وهذا الفعل الاجرائي من قبل الادارة يعتبر بمثابة انتهاكا صارخا لحرية الاعلام والتعبير وفقا لقانون الاعلام المعمول به من قبل الادارة الذاتية نفسها".

واضاف البيان " ولذلك فهو موضع الامتعاض والادانة لدينا لما فيه من تعدٍ على الحريات الاساسية ويستدعي منا ذلك في الوقت نفسه".

وطالبت المنظمات الادارة الذاتية "بالتراجع عن هذا القرار الجائر واعادة ترخيص العمل للقناة التي اثبتت خلال فترة عملها التزامها بالمعايير المهنية واتخاذ الحرفية والحيادية منهجاً لها".

والمنظمات الموقعة هي: 1- المرصد السوري لحقوق الانسان

2- الهيئة القانونية الكوردية

3- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة -المانيا

4- منظمة حقوق الانسان في سوريا -ماف

5- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا

6- لجنة حقوق الانسان -ماف

7-المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الانسان

واصدرت مؤسسة (كوردستان 24) للأبحاث والإعلام يوم الاثنين، بياناً بشأن حظر عملها في غرب كوردستان اشارت فيه الى انها قررت اغلاق مكتبها في روجافا للاحتجاج على "القرار السياسي" الذي اتخذته السلطات هناك.

وتعمل كوردستان 24 في غرب كوردستان منذ عام 2015، حيث تواجدت بفعالية خلال احتلال عفرين وتحرير منبج وغيرها وتمكنت من ايصال صوت مواطني روج افا لمراكز القرار في العالم.

ومنذ اكثر من شهر حظرت الادارة الذاتية عمل كوردستان 24 في مناطقها دون اي سبب مبرر وباءت كافة محاولات ادارة المؤسسة للعودة الى العمل بالفشل ولم تثمر عن اي نتائج مثمرة.

سوار أحمد