عبد المهدي يفتح ابواب بلاده أمام "الصين الناجحة"

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الجمعة إن بلاده تحتاج الى تعزيز علاقاتها مع الصين "اكثر من أي وقت مضى"، وأشار الى ان حجم التبادل بين البلدين بلغ 30 مليارا دولار سنويا.

جاء ذلك في كلمة القاها عبد المهدي مع بدء أعمال مؤتمر التصنيع العالمي في مدينة خفي الصينية، حسبما افاد مكتب رئيس الوزراء.

وقال عبد المهدي إن "حاجة العراق اليوم أكثر من اي وقت مضى الى زخم علاقاته الآسيوية المؤثرة والصينية بوجه خاص بالاتجاه الذي يعيد للعراق دوره الحيوي الفاعل والمؤثر والى شعبه ألقه وحياته الكريمة".

وأعلن خلال الكلمة عن اللقاء الذي سيجمعه مع الرئيس الصيني وقيادات عليا حكومية وحزبية، ودعا الشركات الصينية والعالمية الى الإسهام بنهضة العراق وإعادة بناه التحتية.

وقبل حضوره افتتاح المؤتمر اطلع رئيس الوزراء على المعرض المقام في مركز المؤتمرات بمرافقة مستشار الدولة وانغ يونغ.

وكان عبد المهدي قد تحدث ليلة امس في لقاء مع الوفد الرسمي العراقي، في مقر الإقامة، عن أهمية زيارة الصين ووصفها بالمفصلية وان الإعداد لها تم بشكل مبكر وان العلاقات مع الصين واسعة وحجم التبادل التجاري بلغ 30 مليار دولار سنويا.

وأضاف "هدفنا هو تطوير البنى التحتية التي سترتكز عليها مشاريع الاعمار والخدمات وتطوير الاقتصاد بالاستفادة من الامكانات الكبيرة للصين وتجربتها الناجحة".

وقال عبد المهدي إن "زيارتنا الى الصين ناجحة بتحقيق اتفاق شراكة مدروسة ومجدولة وتمويل واضح وبما هو متحقق من تصدير العراق اكثر من ٧٠٠ الف برميل نفط يوميا والصندوق المشترك مع الصين اللذين يشكلان ضمانة وقاعدة متينة لهذه الشراكة".

ووصل عبد المهدي الى الصين يوم امس في زيارة يرافقه فيها 55 من الوزراء والمسؤولين والمحافظين وغيرهم ومن المتوقع أن تستمر الزيارة حتى 24 من الشهر الجاري.