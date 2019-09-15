ريواس فائق توجه طلبا لرئيس الاقليم بشأن "دستور كوردستان"

من جهة اخرى تناول اللقاء التركيز على القوانين التي تعزز مكانة إقليم كوردستان الدستورية، وعلاقات أربيل – بغداد وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

كما جرى بحث التنسيق بين برلمان كوردستان والقوائم الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، وأهمية التنسيق بين الكتل الكوردستانية في بغداد، والاستمرار في عملية الإصلاح وضمان الاستقرار والتقدم بالعملية السياسية في إقليم كوردستان.

سوار أحمد