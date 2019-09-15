ريواس فائق توجه طلبا لرئيس الاقليم بشأن "دستور كوردستان"

اربيل (كوردستان 24)- دعت رئيسة برلمان كوردستان ريواس فائق، اليوم الأحد، رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني لأن يدعو كافة الأطراف بهدف انجاح مشروع كتابة دستور لاقليم كوردستان.
وجرى ذلك خلال زيارة قامت بها هيئة رئاسة برلمان كوردستان لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني لمناقشة عدة ملفات.
وخلال اللقاء تباحث الجانبان مسألة صياغة دستور لاقليم كوردستان بصورة تضمن حقوق جميع مكونات الإقليم.
ودعت فائق رئيس اقليم كوردستان لدعوة كافة الاطراف الكوردستانية بهدف انجاح مشروع صياغة الدستور.
واكد نيجيرفان بارزاني وريواس فائق على التنسيق والعمل المشترك بين الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان، وعقد اجتماعات دورية بينها.
من جهة اخرى تناول اللقاء التركيز على القوانين التي تعزز مكانة إقليم كوردستان الدستورية، وعلاقات أربيل – بغداد وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.
كما جرى بحث التنسيق بين برلمان كوردستان والقوائم الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، وأهمية التنسيق بين الكتل الكوردستانية في بغداد، والاستمرار في عملية الإصلاح وضمان الاستقرار والتقدم بالعملية السياسية في إقليم كوردستان.
سوار أحمد
خریطة الموقع | سیاسة الخصوصیة | من نحن | للاتصال بنا | وظائف شاغرة