محكمة عراقية تقضي بالإعدام مرتين بحق ارهابي بديالى

اربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة عراقية بحكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ارهابي قتل ضابط في الشرطة وخمسة مواطنين بدوافع إرهابية في منطقة المنصورية.

وذكر بيان مجلس القضاء الاعلى ان "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ديالى نظرت في قضية مدان اعترف بالانتماء لإحدى الفصائل الارهابية المسلحة وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل ضابط شرطة وإصابة اثنين من حمايته في منطقة المنصورية قرية شروين".

وأضاف أن "محكمة جنايات ديالى نظرت قضية ثانية للمدان نفسه وأصدرت حكما عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل 5 مواطنين والتمثيل بجثثهم بعد هجوم إرهابي على قرية شروين".

ولفت المجلس إلى ان "الاحكام بحق المدان تأتي وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

من جانب اخر، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية حكما بالسجن لمدة 15 عاما على مدان يعمل فيما يسمى "الشرطة الإسلامية"، أحد تشكيلات داعش في منطقة البو كمال.

وقال مجلس القضاء الأعلى إن "مدانا اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي ونسب للعمل في صناعة العبوات الناسفة".

وأضاف انه "تدرج وأصبح مسؤول المضافات في منطقة الدورة ومن ثم نقل الى الديوان الخاص بالمشتقات النفطية ومسؤول محطات تعبئة الوقود بعد إصابته بالقصف الجوي في سوريا".

ونوه الى أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".