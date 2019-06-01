فوز مرشح المعارضة إمام أوغلو في انتخابات إسطنبول

اربيل (كوردستان 24)- فاز مرشح المعارضة اكرم إمام اوغلو في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول وفق ما أفادت وكالة الاناضول التركية الرسمية.

وجاء فوز اوغلو وهو مرشح "تحالف الأمة" المعارض (مكون من حزبي الشعب الجمهوري، والخير) امام منافسه المرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، بعد فرز معظم الاصوات.

وذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية في وقت سابق من اليوم ان اوغلو متقدم في إعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول بواقع 53.6 في المئة مقابل 45.4 في المئة لمرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بعد فرز نحو 95 في المئة من الأصوات.

وهنأ يلدريم إمام أوغلو وعبر عن أمله في أن يخدم المدينة جيدا، مؤكدا أن تلك الانتخابات تظهر أن الديمقراطية التركية تعمل بشكل مثالي.

وأدلى 10 ملايين و560 ألف و963 ناخب بأصواتهم في 39 مقاطعة تابعة لمدينة إسطنبول.