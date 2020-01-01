نيجيرفان بارزاني يجتمع مع رئيسي أفغانستان وأذربيجان على هامش "دافوس"

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني مع رئيسي افغانستان واذربيجان على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا.
والتقى نيجيرفان بارزاني بكل من الرئيس الافغاني اشرف غني والرئيس الاذربيجاني إلهام اليف في اليوم الثاني لمنتدى دافوس.
واجتمع نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من اليوم الاربعاء، مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب على هامش اعمال منتدى دافوس الاقتصادي.
ويشارك نيجيرفان بارزاني بدعوة رسمية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا والذي يدوم حتى 24 من الشهر الجاري والذي يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس المنتدى.
والتقى رئيس اقليم كوردستان عددا من الزعماء والمسؤولين الدوليين على هامش اعمال المنتدى العالمي.
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