نيجيرفان بارزاني يجتمع مع رئيسي أفغانستان وأذربيجان على هامش "دافوس"

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني مع رئيسي افغانستان واذربيجان على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا.

والتقى نيجيرفان بارزاني بكل من الرئيس الافغاني اشرف غني والرئيس الاذربيجاني إلهام اليف في اليوم الثاني لمنتدى دافوس.

واجتمع نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من اليوم الاربعاء، مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب على هامش اعمال منتدى دافوس الاقتصادي.