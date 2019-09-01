التعليم تعلن تمديد التقديم على استمارة القبول المركزي

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد التقديم على الاستمارة الالكترونية للقبول المركزي إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل الموافق 2019/9/29.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور إيهاب ناجي عباس، في بيان إنه تقرر تمديد التقديم على استمارة القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2020/2019 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل والموافق 2019/9/29.

وأضاف ان قرار التمديد ألتقديم على استمارة القبول جاء لإتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتسن لهم التقديم، مؤكدا أن التقديم سيكون على موقع البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org).