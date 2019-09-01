العراق

التعليم تعلن تمديد التقديم على استمارة القبول المركزي

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
التعليم تعلن تمديد التقديم على استمارة القبول المركزي
قرار التمديد ألتقديم على استمارة القبول جاء لإتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتسن لهم التقديم (صورة ارشيفية)
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اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد التقديم على الاستمارة الالكترونية للقبول المركزي إلى  نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل الموافق 2019/9/29.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور إيهاب ناجي عباس، في بيان إنه تقرر تمديد التقديم على استمارة القبول المركزي في الجامعات الحكومية  للعام الدراسي 2020/2019 لغاية نهاية الدوام  الرسمي ليوم الأحد المقبل والموافق 2019/9/29.

وأضاف ان قرار التمديد ألتقديم على استمارة القبول جاء لإتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتسن لهم التقديم، مؤكدا أن  التقديم سيكون على موقع البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org).

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