كوردستان تخاطب العالم: لا لتكرار الإبادة الجماعية وعاقبوا منفذيها

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاثنين إن على العالم التحرك لمنع ارتكاب أي إبادة جماعية أخرى، وأشار الى ضرورة إنزال القصاص بمرتكبيها.

وكانت كوردستان مسرحاً للإبادات الجماعية على يد النظام السابق راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء العزل وخصوصاً في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال بارزاني في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية "نستذكر وبكل احترام ضحايا الإبادة الجماعية في كوردستان والعالم، ونبعث بتحية إجلال الى أرواحهم الزكية".

وتابع "ندعو المجتمع الدولي الى العمل على منع تكرار ذلك، وإنزال العقاب بالمدانين".

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 اعتبار التاسع من كانون الأول ديسمبر من كل عام يوما دوليا لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة.

ويصادف 9 كانون الأول ديسمبر الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.