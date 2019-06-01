مكتب بارزاني يوضح بشأن تسمية محافظ كركوك

اربيل (كوردستان 24)- أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني بيانا بشأن الموقف من تعيين فريدون عبد القادر محافظا لكركوك.

وجاء في البيان ان "الرئيس بارزاني علم بأن نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول قد طلب من فريدون عبد القادر ان يصبح محافظاً لكركوك، وهو يريد ان يتولى شخص وطني مثل فريدون عبدالقادر هذا المنصب".

وتابع البيان، ان "الصحفي عارف قورباني أجرى يوم الأحد الماضي، لقاءاً مع الرئيس بارزاني وتم التطرق الى مسألة تعيين محافظ لكركوك كركوك وتم ذكر اسم فريدون عبدالقادر، ولكن يبدو انه حصل سوء تفاهم لدى الاخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وشدد البيان يوم الثلاثاء على ضرورة حدوث التوافق بين الكورد والعرب والتركمان في قضية اختيار محافظ لكركوك.

واضاف انه "لتوضيح ذلك نبين بأنه تم ذكر اسم فريدون عبدالقادر لمنصب محافظ كركوك بعدما طلب منه كوسرت رسول ان يتولى هذا المنصب، والرئيس بارزاني يرغب في ان يتولى شخص وطني مثل فريدون عبدالقادر هذا المنصب، ولذلك طلب من فرست صوفي ان يزور كوسرت رسول وان يخبره موافقة الرئيس بارزاني على هذا الاسم".

وأكد البيان بأن فريدون لم يطالب بهذا المنصب، بل ان الاتفاق بين الرئيس بارزاني وكوسرت رسول كان سبباً في اختياره، وقال فريدون بأنه لن يستلم منصب محافظ كركوك، لصعوبة الأمر، ولكن اذا كان اختياره سيصب في خدمة اهالي كركوك وحل مشاكلها فلا مانع لديه من ان يكون محافظا لكركوك.

واشار البيان الى أن الاوضاع غير الطبيعية في كركوك وضرورة تحسين الأوضاع الامنية تتطلب التوافق مع الاتحاد الوطني ومع الحكومة العراقية وبين كافة المكونات بهدف تحقيق الاستقرار في المدينة.

سوار أحمد