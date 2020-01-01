العراق يعتزم إطلاق "الجواز الإلكتروني"

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مديرية الأحوال المدنية والسفر والإقامة في العراق، أن العام المقبل سيشهد اطلاق العمل بالجواز الإلكتروني الجديد.

وأكدت المديرية استمرار العمل بالخطة التي أعدتها لفتح مكاتب جديدة للجوازات في المناطق التي تشهد كثافة سكانية في بغداد والمحافظات.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن مدير عام دائرة الجوازات في المديرية العميد احمد عبد الستار عبد الرزاق قوله إن العمل جار في المديرية على قدم وساق لإكمال الآليات المتعلقة بإطلاق مشروع الجواز الإلكتروني بداية العام المقبل في البلاد.

وأضاف أن الوزارة عملت على توفير جميع المستلزمات والمعدات التي من شأنها إنجاح هذا المشروع الحضاري، مبيناً أن الوزارة خصصت مبلغ 14 مليون دولار للعمل على إنشاء أكثر من 40 بوابة إلكترونية حديثة في جميع المطارات يتطلب استخدامها العمل بالجواز الإلكتروني الجديد.

وتابع "هذه البوابات بضمنها جهاز إلكتروني لقراءة المعلومات الموجودة داخل الشريحة التي يحتويها الجواز الجديد".

وأشار عبد الرزاق الى انه من ضمن المشاريع التي تعمل عليها المديرية لإطلاق العمل بالجواز الجديد عملية التوأمة بين مديرية الجوازات العامة والبطاقة الموحدة.

وقالت الحكومة العراقية في مناسبات كثيرة إنها تعمل على تحسين ترتيب الجواز العراقي الذي لا يزال يتذيل لوائح أسوأ الجوازات في العالم.