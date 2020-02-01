"محادثة نصية" لموقف علاوي من رواتب موظفي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نشر النائب الكوردي في البرلمان العراقي احمد حاجي رشيد، الأحد نص محادثة نصية من رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي يعد فيها رواتب موظفي ومستحقات فلاحي إقليم كوردستان "مطالب محقة" مشيراً الى أنها ستكون ضمن أولويات عمله.

ولم تصرف الحكومة الاتحادية مستحقات الفلاحين في إقليم كوردستان وذلك للسنوات 2014 و2015 و2016 عن محصول القمح.

وكتب رشيد على حسابه في فيسبوك أنه بعث برسالة الى محمد علاوي، قبل تكليفه بمنصبه رسمياً، يبدي فيها دعمه المشروط له مقابل ضمان دفع رواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين في إقليم كوردستان وإدراج البيشمركة جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، المهندس والوزير السابق محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

ونشر النائب نص محادثات جرت بينه وبين علاوي عبر تطبيق المحادثات الفورية واتساب مؤرخة في 28 من الشهر الماضي. ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى مكتب علاوي للتعقيب.