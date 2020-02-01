"محادثة نصية" لموقف علاوي من رواتب موظفي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نشر النائب الكوردي في البرلمان العراقي احمد حاجي رشيد، الأحد نص محادثة نصية من رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي يعد فيها رواتب موظفي ومستحقات فلاحي إقليم كوردستان "مطالب محقة" مشيراً الى أنها ستكون ضمن أولويات عمله.
ولم تصرف الحكومة الاتحادية مستحقات الفلاحين في إقليم كوردستان وذلك للسنوات 2014 و2015 و2016 عن محصول القمح.
وكتب رشيد على حسابه في فيسبوك أنه بعث برسالة الى محمد علاوي، قبل تكليفه بمنصبه رسمياً، يبدي فيها دعمه المشروط له مقابل ضمان دفع رواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين في إقليم كوردستان وإدراج البيشمركة جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق.
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، المهندس والوزير السابق محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
ونشر النائب نص محادثات جرت بينه وبين علاوي عبر تطبيق المحادثات الفورية واتساب مؤرخة في 28 من الشهر الماضي. ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى مكتب علاوي للتعقيب.
وقال علاوي، بحسب ما نشره النائب عن الجماعة الإسلامية، "هذه المطالب محقة لأنها مرتبطة بحقوق المواطنين بشكل عام وحق المستضعفين من أمثال الفلاحين بشكل خاص".
وتابع "وهذه من أولوياتي من منطلق شرعي".
والقى علاوي مساء أمس خطاباً الى العراقيين تعهد فيه بمحاربة الفساد وتشكيل حكومة قوية، لكنه لم يتطرق في خطابه الى إقليم كوردستان.
وسادت أجواء إيجابية في العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان منذ أن تولى عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة بعد توترات غير مسبوقة أعقبت استفتاء الاستقلال عام 2017.
وتقول حكومة إقليم كوردستان إن تسعى لترسيخ تلك العلاقات في اطار مؤسساتي لا يعتمد على الأشخاص لإنهاء سنوات من الخلافات المتعلقة بالموازنة وملفات الطاقة والمناطق المتنازع عليها.
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