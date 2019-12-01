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ايران: اغتيال سليماني أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته امريكا

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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ايران: اغتيال سليماني أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته امريكا
القائد الايراني البارز قاسم سليماني والذي اغتالته امريكا فجر اليوم
ايران امريكا قاسم سليماني

أربيل (كوردستان 24)- قال مجلس الأمن القومي الإيراني في بيان اليوم الجمعة، ان اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته الولايات المتحدة في المنطقة.

وعقد مجلس الأمن القومي اجتماعا طارئا لدراسة أبعاد مقتل قاسم سليماني بغارة امريكية فجر اليوم.

وحمل المجلس، الولايات المتحدة مسؤولية جميع تداعيات وعواقب هذه العملية، فيما شدد على أن "اغتيال قاسم سليماني خطأ في الحسابات لن تفلت واشنطن من عواقبه بسهولة".

واكد بيان صادر عن الاجتماع على ان "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنظر انتقام إيران الساحق في المكان والزمان المناسبين".

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