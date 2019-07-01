قادة كوردستان يباركون بإعادة انتخاب سيد علي زعيماً للتغيير

اربيل (كوردستان 24)- هنأ قادة إقليم كوردستان السبت عمر سيد علي، بعد إعادة انتخابه زعيماً لحركة التغيير (كوران) في الإقليم.
واُنتخب سيد علي مجدداً منسقاً عاماً للحركة خلال مؤتمر داخلي عُقد بالسليمانية تم خلاله اختيار أعضاء جدد في الهيئة القيادية.
وبعد انتخابه بقليل، أجرى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اتصالاً هاتفياً بسيد علي هنّأه خلاله على الفوز.
وذكر بيان أصدره مكتب بارزاني أنه تمنى لسيد علي النجاح في منصبه.
وفي تموز يوليو 2007، انتخبت حركة التغيير سيد علي زعيما جديدا للمرة الأولى خلفاً لرئيسها الراحل نوشيروان مصطفى الذي توفي في العام نفسه.
وهنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال اتصال هاتفي مع سيد علي بإعادة انتخابه، وقال في بيان إنه استحق الفوز بـ"فضل تاريخه النضالي وتضحياته وحضوره وشخصيته".
شغل سيد علي مناصب سياسية في إقليم كوردستان وتدرج صعودا في حركة التغيير منذ تأسيسها عام 2009 بعد انشقاقها عن الاتحاد الوطني.
وأجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اتصالاً هاتفياً بالمنسق الجديد للتغيير، وهنّأه بتجديد انتخابه اليوم، متمنياً له النجاح.
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في استمرار التنسيق ووحدة الصف بين القوى كافة بهدف خدمة شعب كوردستان.
هذا وأعرب عمر سيد علي عن شكره لرئيس وزراء الإقليم، وجدد دعم حركة التغيير للتشكيلة الحكومية في خدمة المواطنين.
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