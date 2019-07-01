قادة كوردستان يباركون بإعادة انتخاب سيد علي زعيماً للتغيير

وذكر بيان أصدره مكتب بارزاني أنه تمنى لسيد علي النجاح في منصبه.

وفي تموز يوليو 2007، انتخبت حركة التغيير سيد علي زعيما جديدا للمرة الأولى خلفاً لرئيسها الراحل نوشيروان مصطفى الذي توفي في العام نفسه.

وهنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال اتصال هاتفي مع سيد علي بإعادة انتخابه، وقال في بيان إنه استحق الفوز بـ"فضل تاريخه النضالي وتضحياته وحضوره وشخصيته".