الامن العراقي يفكك خلية "ارهابية" في الموصل

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، انها اخترقت وفككت خلية "إرهابية" في مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان "بعملية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الثالث من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في مدينة الموصل".

وتابع البيان أنه "إثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من اختراق وتفكيك خلية ارهابية، حيث كانت تنشط في مناطق سد الموصل ومنطقة الاصلاح الزراعي ايمن الموصل ومنطقة جسر الكوير جنوب الموصل، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".