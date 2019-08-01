كشف مقبرة جماعية جديدة للإيزيديين بسنجار

اربيل (كوردستان 24)- قالت المنظمة الايزيدية للتوثيق انها اكتشفت مقبرة جماعية جديدة في سنجار وقامت بإبلاغ السلطات المعنية.

واجتاح تنظيم داعش سنجار في آب اغسطس عام 2014 وارتكب فيها واحدة من افظع المجازر في التاريخ الحديث، من عمليات قتل للرجال وسبي واختطاف للنساء والاطفال.

وبحسب بيان للمنظمة فإنه تم تشكيل فريق تقصي للمعلومات والافادات الواردة بوجود مقبرة جماعية جديدة مكتشفة بالقرب من مبنى مديرية شرطة سنجار.