داعش يخسر مسؤوله الأمني بالفلوجة ويهاجم الجيش في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الأحد عن اعتقال المسؤول الأمني لتنظيم داعش في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، فيما قتل جندي وأصيب آخران بجروح في هجوم استهدف نقطة للجيش العراقي في بلدة تقع جنوب كركوك.

ويشن جهاز مكافحة الإرهاب منذ أيام حملات أمنية خاصة لتعقب الخلايا النائمة لتنظيم داعش في المناطق التي كانت يوماً تحت قبضته.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب على حسابه في تويتر إن قواته تمكنت من "القبض على المسؤول الأمني لقاطع الفلوجة استمرارا لملاحقة الشبكات الإرهابية".

ولم يشر الجهاز الى هوية المعتقل ولم ينشر صورته.

وفي الأنبار ايضاً، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن اعتقال "إرهابي مطلوب" والعثور على مخبأين للأسلحة والعتاد في منطقة الخالدية.

According to the confessions of terrorists that were arrested last week. #ICTS arrested one of the wanted terrorists, and confiscated many weapons in #Khalidiyah #Anbar. pic.twitter.com/zK8XcAXzSZ