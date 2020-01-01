داعش يخسر مسؤوله الأمني بالفلوجة ويهاجم الجيش في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الأحد عن اعتقال المسؤول الأمني لتنظيم داعش في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، فيما قتل جندي وأصيب آخران بجروح في هجوم استهدف نقطة للجيش العراقي في بلدة تقع جنوب كركوك.

ويشن جهاز مكافحة الإرهاب منذ أيام حملات أمنية خاصة لتعقب الخلايا النائمة لتنظيم داعش في المناطق التي كانت يوماً تحت قبضته.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب على حسابه في تويتر إن قواته تمكنت من "القبض على المسؤول الأمني لقاطع الفلوجة استمرارا لملاحقة الشبكات الإرهابية".

ولم يشر الجهاز الى هوية المعتقل ولم ينشر صورته.

وفي الأنبار ايضاً، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن اعتقال "إرهابي مطلوب" والعثور على مخبأين للأسلحة والعتاد في منطقة الخالدية.

According to the confessions of terrorists that were arrested last week. #ICTS arrested one of the wanted terrorists, and confiscated many weapons in #Khalidiyah #Anbar. pic.twitter.com/zK8XcAXzSZ — جهاز مكافحة الإرهاب (@iraqicts) January 18, 2020

وذكر في بيان أن عملية الاعتقال جاءت "وفقا لاعترافات إرهابيين تم إلقاء القبض عليهم الأسبوع الماضي". ولم يخض في المزيد من التفاصيل.

وقبل أيام، اعتقلت الأجهزة الأمنية مفتي تنظيم داعش في الموصل شفاء النعمة وشقيقه. وكان النعمة قد أصدر فتوى تجيز نسف مرقد النبي يونس عام 2014.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017 لكن كبار القادة العسكريين حذروا من أن التنظيم لا يزال يحتفظ بنشاط عبر الخلايا النائمة في مناطق عديدة.

وشنت تلك الخلايا بالفعل سلسلة هجمات على قوات الأمن في نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك بأساليب حرب العصابات.

وفي كركوك، قتل جندي فيما أصيب اثنان آخران بعدما شن تنظيم داعش ليلة أمس هجوماً على ثكنة للجيش العراقي في بلدة داقوق جنوب كركوك.