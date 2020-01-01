بريطانيا تندد باغتيال صحفيين في البصرة وتطالب بفتح تحقيق

أربيل (كوردستان 24)- أدانت بريطانيا اليوم السبت حادثة اغتيال صحفيين اثنين في البصرة، وطالبت السلطات العراقية بفتح تحقيق ومحاسبة الجناة.

واغتال مسلحون مجهولون مساء الجمعة مراسل قناة دجلة احمد عبد الصمد ومصوره صفاء غالي بينما كانا يغطيان الاحتجاجات في البصرة الواقعة بأقصى الجنوب العراقي.

وكتب السفير البريطاني على حسابه في تويتر "ندين مقتل الصحفي احمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي يوم أمس في البصرة".

وتابع "من المهم للغاية أن تبدأ السلطات العراقية الآن بالتحقيق في هذه القضية ومحاسبة مرتكبيها، حيث لا يمكن لاي فرد أو فئة أن تعلو فوق حكم القانون".

وتقول الشرطة إنها فتحت تحقيقاً بالفعل. ولم يسبق للسلطات العراقية أن أعلنت عن أي نتائج تحقيق في حوادث الاغتيال ضد الصحفيين.

والى جانبه كونه مراسلاً، يعتبر احمد عبد الصمد واحداً من أبرز الوجوه الناشطة والداعمة للاحتجاجات المطالبة برحيل النخبة المهيمنة على الحكم.

وظهر في آخر تسجيل مصور له يندد فيه بتعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات كما دأب كثيراً على انتقاد إيران وتدخلاتها في الشأن العراقي.

وقتل منذ الاحتجاجات التي تفجرت في العراق قبل نحو مئة يوم، ثمانية صحفيين في حوادث متفرغة واغتيال جعلت البلاد تحتفظ بصدارة أخطر البلدان في العالم بالنسبة للصحفيين.