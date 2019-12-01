بالصور | الثلوج تكسو الحدود و"حاج عمران" ترتدي ثوبها اﻷبيض

أربيل (كوردستان 24)- شهدت المناطق الحدودية في إقليم كوردستان تساقطاً كثيفاً طيلة اليوم مما تسببت في قطع بعض الطرق في منطقة حاجي عمران الحدودية.

وأدت موجة برد تشهدها مناطق إقليم كوردستان وهوت معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر إلى تساقط الثلوج مثلما يحصل في كل عام لاسيما في حاجي عمران.

وتداول سكان صوراً للمنطقة التي كستها الثلوج وبدت الحياة فيها مشلولة فيما انشغل بعض السكان بفتح الطرقات باستخدام معاول.

وغالباً ما تسقط الثلوج على مناطق إقليم كوردستان في كانون الأول ديسمبر وكانون الثاني يناير أو فبراير شباط ونادرا مع تتراكم لفترة طويلة.