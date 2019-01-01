البرلمان يجتمع لتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء جلسة للتصويت على عدد من مشاريع القوانين المهمة.

وبحسب جدول الأعمال سيصوت البرلمان على مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12، والتصويت على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية والتصويت على مشروع تعديل قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 والكسب غير المشروع.

وستشهد الجلسة أيضا التصويت على مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، والتصويت على مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، واستكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.

وستتضمن الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والقراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، بالإضافة الى مناقشات عامة.